Eski Yargıtay üyesi Bekler'in cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Arif Bekler'e Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen 8 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Yargıtay üyesi Arif Bekler'e verilen 8 yıl hapis cezasını onadı. Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Yargıtay üyesi Arif Bekler hakkında verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre kurul, Ceza Dairesi tarafından Bekler'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 8 yıl hapis cezasını onadı.

2016'DA GÖZALTI KARARI VERİLEN 140 ÜYENİN İÇİNDE



Bekler, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı verilen 140 Yargıtay üyesinin arasında yer alıyordu. Duruşma sırasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Bekler, örgüt üyesi olmadığını savunarak, aleyhine verilen tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

8 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bekler'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl hapis cezası verirken, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören ilgili maddeler uyarınca verilen ceza 9 yıla çıkmıştı. Daire daha sonra, Bekler'in duruşmalardaki hal ve tavırları sebebiyle aldığı cezada indirim uygulayarak cezayı 8 yıla indirmiş, Bekler'in tutukluluk halinin devamına karar vermişti.