Ev kadınları ihracatçıya dönüştü! Devletimiz bizi meslek sahibi yaptı

Türkiye genelinde "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" başlatan AK Parti Kadın Kolları, yeni girişimci kadınlar için harekete geçti. Ak Parti Kadın Kolları'nın 81 ili gezip kadınlara hayallerini gerçekleştirebileceklerini anlatmayı amaçladığı programın son durağı Aydın ve Denizli idi.

13 KADIN 13 BAŞARI

DEVLETİMİZ BİZİ MESLEK SAHİBİ YAPTI

Aydın'daki programda ülkenin istihdamına nasıl katkı sağlamaya başladıklarını ve devlet kurumlarının desteği ile işlerini nasıl kurduklarını anlatan; Nilüfer Özbaş, Emine Doğan, Yasemin Bozkurt, Şeyma Özger, Saniye Hişil, Şerife Atınç, Perihan Çelik; "Devletimiz bizi meslek sahibi yaptı. Çok mutluyuz. Hayatımız değişti. Allah razı olsun" diye konuştu. Krediyi almadan önce ev hanımı olarak yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Emine Doğan, " Projeye dâhil olduktan sonra kendi emeğimiz ve çabalarımızla iş sahibi olduk. Evimize ve çevremize katkımız daha da arttı. Çok mutluyuz" dedi.

AVRUPA VE AMERİKA'YA İHRACAT

Özlem Çınlar Erkuş KOSGEB'ten lavanta bahçesine makine desteği alarak başladığı iş yaşamı sayesinde, "Kuveyt, Almanya, Amerika ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine ihracat yapıyoruz. Artık hem ülkemize hem ailemize ekonomik alanda katkı sağlayabiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Hayvan çiftliği kurmak için makine ekipman desteği alan Zehra Kart; "Kadın girişimcilerin önünü açtığı için Tarım İl Müdürlüğümüzden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi."

"Nergiz Poyraz- Seçilay Şibir evde komşumla yaptığımız pastaları neden halka açmıyoruz dedik. Ticaret İl Müdürlüğümüzün desteğiyle Ayasofya Kadın Kooperatifini kurduk. Ticaret Bakanlığımıza ve cumhurbaşkanımıza gerçekten çok teşekkür ederiz."





"Serpil Ergen: Eşime destek olmak amacıyla plastik sera kurmak için Orman Bölge Müdürlüğüne başvurdum. Önce Allah'a sonra bana destek veren devletime çok teşekkür ederim."