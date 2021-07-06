FETÖ'nün hukuk yapılanmasına operasyon: 15 avukat hakkında gözaltı kararı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ operasyonu düzenledi. Soruşturma, 18 Mart 2021 tarihinde İstanbul Arnavutköy ve Ümraniye'de FETÖ'ye ait Hakimlik-Savcılık Sınavı Çalışma Evleri'nde 2013-2014 Adli Yargı Sınavı'nda hazırlanan aktif avukatlara yönelik düzenlenen birinci dalga operasyonla açıldı. O operasyonda gözaltına alınan 11 aktif avukat da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

YOĞUN İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

Alınan ifadeler doğrultusunda; söz konusu adreslerde kalarak sınava hazırlanan 15 şüphelinin daha kimliği tespit edildi. Aktif avukatlık yapan şüphelilerin, örgütün sözde Mahrem İmam Yapılanması'nca kullanılan ve örgütsel iletişim modeli olan operasyonel hatlar üzerinden iletişim kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin FETÖ'nün sözde Hukuk Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten sözde "Mahrem İmamlar" ile yoğun irtibatlarının olduğu ve aynı zamanda söz konusu kişilerle birlikte örgütsel toplantılara katıldıkları da saptandı. Haklarında gözaltı kararı verilen tamamı aktif avukat 15 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli dokuz ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde aramalar sürüyor.