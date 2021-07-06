Hasan Bozkurt Hoca son yolculuğuna uğurlandı

İLİM Yayma Cemiyeti
Hacı Fahri Kiğılı Erkek Öğrenci Yurdu ile Fethiye Erkek Öğrenci Yurdu
'nda uzun süre idarecilik yapan Hasan Bozkurt
(84) vefat etti. İlkokulu köyünde tamamlayan Bozkurt, Gaziosmanpaşa
'da Hacı Fahri Kiğılı'nın yönettiği Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamladı. İlim Yayma Cemiyeti Hacı Fahri Kiğılı Erkek Öğrenci Yurdu'nda ve Fethiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda uzun yıllar idarecilik yaptı. İlim Yayma Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, 84 yaşında vefat eden Hasan Bozkurt, Güzeloluk Köyü'nde toprağa verildi.