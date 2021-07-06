Hızını alamayan hırsızlar muslukları çaldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerine giren 4 hırsız içeride ne var ne yok çaldı. Hızlarını alamayan hırsızlar iş yerinin musluklarını da çalında içeriyi su bastı. Söktükleri musluklar yüzünden su içinde kalan mağazadan kaçmak zorunda kalan 4 hırsız yapılan kamera çalışması sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlarla birlikte çaldıkları 90 bin liralık televizyonlar ve 5 musluk başlığı ele geçirildi.



YASTIK, YORGAN, TV, MUSLUK, TOST MAKİNASI



Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik Sokak'ta bulunan bir iş yerine 26 Haziran günü giren hırsızlar içeride bulunan 10 televizyonu, 8 su ısıtıcısını, tost makinasını, yastık, yorgan, çarşaf ve hatta iş yerinin kapılarını bile çaldılar. Bununla da yetinmeyen hırsızlar son olarak muslukları sökmeye başladılar. Muslukların sökülmesiyle iş yerini su basmaya başladı. Ne yapacaklarını bilemeyen hırsızlar çaldıkları malzemeyle sular içerisinde kalan iş yerinden kaçarak uzaklaştılar.





AKŞAM KİLİTLEDİĞİ DÜKKANI SULAR İÇİNDE BULDU



İş yeri sahibi dükkana gittiğinde bomboş ve sular içindeki dükkanı görünce hemen durumu polise bildirdi. Yaklaşık 100 bin liralık zararının olduğunu anlatan iş yeri sahibi hırsızların yakalanmasını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

TELEVİZYON VE MUSLUKLAR BULUNDU

Yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen, 22 yaşındaki Enes İ., 21 yaşındaki Mehmet M., 21 yaşındaki Yusuf B. ve 19 yaşındaki Muhammet T. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle 90 bin lira değerindeki televizyon ve çalınan 5 musluk ta ele geçirildi.

Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes İ. tutuklandı. Diğerleri serbest bırakıldı.