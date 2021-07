Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün hukuksuz işlemlerini yüzüne karşı söylemesiyle bilinen AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ve Hasan Akgün'ün zorbalığına maruz kaldı.

İBB ve Büyükçekmece Belediyesi'nden zorbalık | Video

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde ilk önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyeleri konuşma yaptıktan sonra soru önergelerine geçildi. AK Parti Grubu adına sahil düzenlemesi ile ilgili önerge vermek için söz alan Meclis Üyesi Zerrin Çağlar, konuşma yaparken sürekli sözünü kesen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kürsüden Çağlar'a hakaret etmeye başladı.

Meclis kürsüsünden yaptığı hakaret içeri konuşmalar sırasında Çağar'a sahildeki balıkçı restoranı için, "Orayı yıkacağım" tehditleri savurdu.

Mayıs ayındaki Meclis oturumunda ise Hasan Akgün, konuşma yapan Çağlar'a "Bu arkadaşın sürekli lastiği patlıyor" diyerek hakaret etti.

Hasan Akgün, meclis üyesi Çağlar'a olan kinini ileri bir boyuta taşıdı. Belediye Başkanı Akgün tarafından imzalı olan açma ve çalışma ruhsatı olan ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş Yapı Kayıt Belgesi bulunan balıkçı restoranı dün sabah saat 10.00 sıralarında İBB zabıtası tarafından basıldı. Yaklaşık 300 zabıta personeli Çağlar'a ait restoranı hukuksuz bir şekilde talan ettikten sonra yıktı.

SABAH gazetesine konuşan Zerrin Çağlar, "Pazartesi günü sabah 10.00 sıralarında, sahibi olduğumuz işletmenin alarmı çaldı. Kamera güvenlik şirketinden işletmemize girişin olduğunu muhtemelen hırsız girdiği belirtildi. Biz dükkanımıza doğru geçerken, güvenlik şirketi de polis göndereceğini söyledi. Biz dükkanımızın oraya gittiğimizde karşımızda 300-400 zabıta ordusuyla karşılaştık. Polis de tedbir amaçlı gönderilmiş. Gittiğimizde işletmemize, kapısı kırılarak izinsiz şekilde girildiğini, içeride bulunan her şeyin talan edildiğini gördük. Cam, çerçeve her ne varsa kırıp dökmüşler. Hasan Akgün'ün husumeti nedeniyle burayla alaklı mahkeme devam ediyor. Zaten İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nin Büyükçekmece Belediyesi'ne 'burayı yıkamasınız' diye yazdığı resmi evrak da var. Yapı Kayıt Belgesi olan ve mahkeme kararları ile yıkamayacağını anladığı, 2014 yılında alınmış ve her türlü şartı sağlayan işletmemin çalışma ruhsatını 6 ay önce Ocak ayında iptal etti ve sahte tutanakla dükkânımı mühürletmişti" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Hasan Akgün'ünün kendisine yönelik siyasi husumeti olduğu anlaşılmasın diye İBB'yi bizzat çağırdığını belirten Çağlar, "Yıkım esnasında kaymakamlıktan izin belgesi de yoktu. Ve işletme sahibi olarak bize haber dahi verilmedi. Hasan Akgün, kendisi hukuki olarak bir şey yapamayacağını anlayınca olayı İBB'ye devretti. İBB de ne bir karar ne de bir uyarı belirtmeden yıkıma girişti. Durdurmaya çalıştık ancak bizi 1 dakika bile dinlemediler. Yıkım esnasında da elektrikleri dahi kesmediler. Allah koruda da daha büyük bir felaket yaşanmadı. Zaten biz oraya yıkım olduğu için değil, alarm çaldığı için hırsızlık şüphesi üzerine gittiğimizde haberimiz oldu. Bu olay sonrasında Hasan Akgün ve ilgili tüm kişiler hakkında huzuru ve sükûnu bozmaktan suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.