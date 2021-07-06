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Giriş Tarihi: 6.7.2021 16:17

İlaç imalathanesine baskın! Çok sayıda sahte ilaç ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
İlaç imalathanesine baskın! Çok sayıda sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul Polisi; Küçükçekmece İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde “Merdiven Altı” olarak adlandırılan bir adreste sağlıksız koşullar altında sahte ilaç imal edilen bir imalathaneye baskın yaptı. Çok sayıda ilaç ele geçirildi. Adreste aramalar sürüyor.

İstanbul Polisi; Küçükçekmece İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde "Merdiven Altı" olarak adlandırılan bir adreste sağlıksız koşullar altında sahte ilaç imal edilen bir imalathaneye baskın yaptı. Çok sayıda ilaç ele geçirildi. Adreste aramalar sürüyor.

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İlaç imalathanesine baskın! Çok sayıda sahte ilaç ele geçirildi
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