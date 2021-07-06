İlaç imalathanesine baskın! Çok sayıda sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul Polisi; Küçükçekmece İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde "Merdiven Altı" olarak adlandırılan bir adreste sağlıksız koşullar altında sahte ilaç imal edilen bir imalathaneye baskın yaptı. Çok sayıda ilaç ele geçirildi. Adreste aramalar sürüyor.