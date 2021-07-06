İstanbul Havalimanı’nın sağlık akreditasyonu yenilendi

Salgında aldığı sağlık önlemleriyle ön plana çıkan ve Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından geçen yıl temmuz ayında başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı dünya alan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı, sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı.



Sertifikasyon sürecinde genel bilgiler, koronavirüs aksiyon planları, yolculara yönelik tedbirler, personele yönelik tedbirler, uyum ve iş birliği gibi 5 farklı başlıkta, 72 soru ve toplam 134 alt madde denetiminden eksiksiz geçen İstanbul Havalimanı, Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini de sağlamlaştırmış oldu





SAĞLIK ÖNLEMLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ YAKALADIK



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, tüm dünyanın yaklaşık iki yıldır insanlığı derinden etkileyen sağlık kriziyle boğuştuğunu hatırlatarak aşı çalışmalarının hızlanması ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte havacılık açısından en iyi senaryoya yakın bir sürece girildiğinin belirtti. İGA olarak, bu iyimser tabloyu görene kadar yoğun bir çaba sarf ederek sağlık adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Samsunlu " İstanbul Havalimanı'ndaki sağlık uygulamalarının daha sonra farklı sektörlerde de hayata geçtiğini görmek işimizi ne denli doğru yaptığımızın en büyük kanıtı. Bu yıl da yolcularımıza, hijyeni üst seviyede tutarak 'güvenli bir seyahat' sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk defa Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından İstanbul Havalimanı'na verilen 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'sertifikasını yine bir ilke imza atarak tekrardan almaya hak kazandık. Denetimlerden geçerek aldığımız bu sertifika ile sağlık alanında hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki sürdürülebilirliği de sağlamış olduk. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; İstanbul Havalimanı'nda yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.





YENİDEN AKREDİTE OLAN İLK HAVALİMANI



ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ve ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec de yeniden akreditasyon almayı amaçlayan havalimanlarının, tekrar açılma ve sonraki süreçte yolcu güvenliği konusundaki kararlılığının önemine dikkat çekerek "Bir yıl önce, İstanbul'u dünyadaki ilk akredite olmuş havalimanı olarak tanıdık. Şimdi de İstanbul'un yeniden akredite olan ilk havalimanı oluşunu kutluyoruz. Yolcuların, personellerinin ve kamunun sağlığı ile refahı konusunda hiç kaybetmedikleri dikkatleriyle, sektörde örnek gösterilecek bir konumdalar" ifadelerini kullandılar.