İstanbul’da 10 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 10 ilçede sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyona özel harekât timleri de destek verdi.

SOLUNUM CIHAZINA BAĞLI UYUŞTURUCU SATICISI

Özel harekât timleri eşliğinde girilen adreslerde polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde biri olan Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yapılan baskında uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheli 74 yaşındaki solum cihazına bağlı M.B. çıktı.

GECEKONDU GİRİŞİNDE GÜVENLİK KAMERASI

M.B.'nin yaşadığı gecekondunun etrafında güvenlik kamarası olduğu görülürken adrese girmeye çalışan polisleri, kapıda bekleyen köpekler karşıladı. İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü'nden gelen ekiplerin yardımıyla polis adrese girdi. Adreste bulunan ve hakkında gözaltı kararı bulunan M.B.'nin solunum cihazına bağlı yaşadığı öğrenilirken gözaltı işleminin uygulanabilmesi için savcılığa bilgi verildi. Operasyon kapsamında Bakırköy'de de bir apartmanın 2'inci katındaki daireye yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı.