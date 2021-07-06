İtalya'da son 24 saatte 907 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısında düşüş devam ediyor.

907 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 bin 424 koronavirüs testi yapıldığı ve 907 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 264 bin 704'e ulaştığı kaydedildi.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 704'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 835 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 42 bin 579 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 4 kişi azalarak 187'ye geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 54 milyon 602 bin 790 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 21 milyon 374 bin 213 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.