Kadın kıyafetiyle AK Partili başkana suikast düzenlemişti! O haine verilen ağır müebbet onandı

Daire, sanığın evinde ele geçen annesi ve yengesine ait kadın kıyafetlerini giyinerek suikastı gerçekleştirdiği kanaatının hasıl olduğunu ifade etti.

Sanığın yakalandıktan sonraki tüm aşamalardaki savunmalarının çelişkili ve hayatın olağan akışına ters olduğunu, suikast sonrasında ise terör örgütünün telsiz kestirmelerinde saldırının gerçek faili gizlemek için PKK'nın kadın yapılanması tarafından gerçekleştirildiği biçiminde olayı üstlendiklerini kaydedildi.

Sanığın Lice kırsalında silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra Lice'ye gelerek üst düzey terör örgütü yöneticilerinden aldığı talimatla Orhan Mercan suikastını gerçekleştirdiği yönünde kuşku bulunmadığının altını çizen İstinaf Mahkemesi, sanığın terör örgütünü simgeleyen bez parçaları önünde örgüt kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarının da öldürülen örgütün sözde Orta saha sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçtiği de dikkate alındığında örgüt içinde suikast biriminde kadro düzeyinde bir eleman olduğu vurgulandı. Ceza Dairesi, sanığa verilen mahkûmiyet kararında usule aykırı bir isabetsizlik görülmediğinden oy birliğiyle onanmasına karar verdi.