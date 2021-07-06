Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu 5 kişi gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilişkileri olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 5 kişi, saba saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, tamamlanan sorguları sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.