Konsoloslara 15 Temmuz anlatıldı

15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul
'da 12 konsolosa anlatıldı. 15 Temmuz Derneği tarafından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde dün gerçekleştirilen programa Azerbaycan
, KKTC
, Katar
, Kosova, Kuveyt, Venezuela, Ukrayna, Libya, Özbekistan, Panama, Irak ve Lübnan konsolosları katıldı. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Murat Tamer, FETÖ'nün darbe girişiminde sivillerin hedef alındığını ve TBMM'nin bombalandığını söyledi. Şehit İlhan Varank'ın ablası, 15 Temmuz Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk de darbe girişimi gecesini anlattı. 15 Temmuz gazileri Ahmet Alkılıç ve İlhami Çil'in de yaşadıklarını anlattığı programda 15 Temmuz Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Hangi kültürden hangi inançtan olursak olalım insan hakları ihlaliyle kimsenin karşılaşmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.