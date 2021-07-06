Kurbanlıklar İstanbul'da! Bayram öncesi hazırlıklar başladı

İstanbul'da 5 Temmuz itibarıyla kurbanlık sevkiyatına izin verilmesiyle bayram hazırlıkları da resmen başlamış oldu. Başta Ağrı ve Tokat olmak üzere Anadolu'dan getirilen büyübaş ve küçükbaş hayvanlar TIR'lara yüklendi ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Megakente ulaşan hayvan yüklü TIR'lar İstanbul İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarında denetlendi. Veteriner sağlık raporu ve bakanlık sisteminde kaydı bulunan hayvanlar, kurban satış alanlarına doğru yola koyuldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazaryerlerine getirilen kurbanlıklar birer birer çadırlara yerleştirildi. Ortalama 500 kilo ile bir ton kilo arasında değişen Simental dana ve yerli kırma büyükbaş hayvanlar için 15 ile 40 bin lira bandında fiyat biçildi. Hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan hayvan sahipleri, siftah yapmak için beklemeye koyuldu.

AĞRI'NIN TOSUN PAŞASI

Kurbanlık sevkiyatına izin verilmesiyle yıllarca beslediği büyükbaş hayvanları TIR'lara yükleyip Beylikldüzü Kurban Satış ve Kesim Alanı'na gelen Burhan Aslankılıç "Yaklaşık 60 tane büyükbaş hayvanımız var. Ben bunları henüz buzağı iken aldım, kendi yetiştirdiğim yoncalarımla arpalarımla besledim. Hepsinin bir ismi var. Bir tane Tosun Paşa'mız var, en büyüğü de o. Tam da ismi gibi Tosun Paşa oldu. Ağrının pehlivanı, bunun üstüne bir tane daha yok burada dedi" diye konuştu. Hayvanları Ağrı'dan İstanbul'a getiren şoför İsmet Ataş "Ben yıllarca hayvan taşımacılığı yaptım Tosun Paşa gibisini görmedim. Maşallah TIR'dan zor indirdik" dedi.

Bir başka satıcı Hasan Gökmen "Bismillah dedik, hayvanları yükledik TIR'lara, Tokat'tan İstanbul'a geldik. Bayram öncesinde hazırlıklarımızı tamamladık. 32 tane hayvanım var. İstanbul'a girdiğimizde hepsi kontrol edildi, evraklarımıza sağlık raporlarına bakıldı. İnşallah bayramı beklemeden hepsini satacağız" diye konuştu.