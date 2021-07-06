Meclis 4. Yargı Paketi için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu
'nun bu haftaki en önemli gündem maddesi 4. Yargı Paketi olacak. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayan maddeler yer alıyor. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.
İdari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak. İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek. Konutu terk etmeme yükümlülüğü altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün sayılacak. Hâkim adayları ile avukat stajyerlerine, Anayasa Mahkemesi
'nde staj yapma imkânı getirilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle; açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre, 31 Kasım 2021'e kadar uzatılabilecek.
Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu
, bugün ve yarın yapacağı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı
'ndan çok sayıda yetkilinin sunumlarını dinleyecek.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu yarın yapacağı toplantıda, Van Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu
ile Aliağa
ve Menemen Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu ele alacak.