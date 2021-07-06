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Giriş Tarihi: 6.7.2021 21:57 Son Güncelleme: 6.7.2021 22:00

MSB duyurdu! Türk jetleri Polonya'ya ulaştı

MSB duyurdu! Türk jetleri Polonya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların “Geliştirilmiş Hava Polisliği” görevini icra etmek üzere Polonya’nın Malbork Hava Üssü’ne ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' görevini icra etmek üzere Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne ulaştı. Polonya görevi 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Türk jetleri Polonya'ya ulaştı
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