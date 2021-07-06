MSB duyurdu! Türk jetleri Polonya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' görevini icra etmek üzere Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne ulaştı. Polonya görevi 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.