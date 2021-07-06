Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest kaldı! FETÖ'cü ve PKK'lılar kutlamak için sıraya girdi

'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan, daha sonra Meclis'te oy birliğiyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonrasında avukatları tarafından AYM'ye yapılan başvuruda, Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'ifade hürriyeti'nin ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

Gergerlioğlu'na 30 bin lira tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, tahliye sürecinin başlatılması için Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar verdi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti. Yerel mahkemenin kararının ardından Gergerlioğlu, yaklaşık 4 aydan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

NEREDE KALMIŞTIK PAYLAŞIMINA DESTEK FİRARİ FETÖ'CÜLERDEN

Ömer Faruk Gergerlioğlu, tahliye kararının ardından sosyal medya hesabından 'Nerede kalmıştık?' paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma destek FETÖ'nün firarilerinden geldi. Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan gibi FETÖ'cüler ve Can Dündar gibi firariler, bu kararı sevinçle karşıladı.

"HOŞGELDİN" PAYLAŞIMI

Gergerlioğlu'nun paylaşımına yanıt veren firari FETÖ'cüler, Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan 'hoşlgedin' ifadelerini kullanırken, sık sık PKK propagandası yapmasıyla tanınan, Ahmet Aziz Nesin de Gergerlioğlu'nu 'hoşgeldin' paylaşımıyla karşıladı.