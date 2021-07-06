Organ ve doku nakli seferberliği

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ev sahipliğinde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul İllerini kapsayan, Kuzey Marmara Bölgesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri Toplantısı düzenlendi. İstanbul BKM Nakil Koordinatörü Nurcan Sarıcı Mert, COVID sürecinde donör organizasyon süreci ile ilgili yaptığı sunumda bu sürecin nasıl kısalacağını anlattı. Ayrıca Mert, 2020 COVID-19 sürecinde kaybedilen veya ailenin vazgeçtiği donör sayısının 8 olduğunu söyledi.





ORGAN BEKLEYEN ÇOCUKLARI KURTARMA SÖZÜ



Programda yaptığı konuşmada organ ve doku naklinin önemine değinen Kuzey Marmara Bölgesi Organ ve Doku Nakli Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, "Memleketimizde organ bekleyen ve bulamaz ise ölecek olan, yüzlercesi çocuk, binlerce insanımız için seferber olduk ve tüm koordinatörlerden, bu çocukları kurtarma yolunda, azimle çalışma sözü aldık" ifadelerini kullandı.





Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Binası Fuaye alanında gerçekleştirilen program "1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması En İyi Eserler Sergisi"nin gezilmesi ve Organ Bağışı standının ziyareti ile başladı. Programda konuşma yapan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İdris Kurtuluş ve Kuzey Marmara Bölgesi Organ ve Doku Nakli Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, organ bağışı ve doku nakli konusunda bilgi verdi. Nurcan Sarıcı Mert ise "Pandemi Sürecinde Donör Süreci Yönetimine dair Pratik Öneriler" başlıklı bir sunum yaptı.