Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'da kurtarılmıştı, yaşam savaşını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.7.2021 20:58

Şanlıurfa'da kurtarılmıştı, yaşam savaşını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da kurtarılmıştı, yaşam savaşını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genci kurtarmak için vatandaşlar yoğun çaba harcamıştı, genç yaşam savaşını 2 gün sonra kaybetti.

Olay 2 gün önce Bozova ilçesi Çatak bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehrinde yüzmek için gelen Mustafa P. Yüzerken bir süre sonra gözden kayboldu. Mustafa P'nin suda çırpındığını gören vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlattı. Suda bir anlık gözden kaybolan Mustafa P.'nın arkadaşları Suyun üzerinde tutmak için çevredekilerden yardım istediler. Suyun kenarındaki vatandaşlar Mustafa P.'yi halat yardımıyla kıyıya çekti.

O esnada sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş Mustafa P'ye kalp masajı ve suni teneffüs yaparak genci kurtarmaya çalıştı. O sırada diğer vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ekipler olay yerine gelen kadar vatandaşlar Mustafa P'ye müdahale etmeye devam etti.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Mustafa P'yi önce Bozova Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralan gençten acı haber geldi. Mustafa P. yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. burada yapılan otopsi işleminden sonra gencin cenazesi ailesine teslim edildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da kurtarılmıştı, yaşam savaşını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA