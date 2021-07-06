‘Savcıyı tanıyorum, para ver dosyan kapansın’ çetesine operasyon!

Aralarında komiser yardımcısı ve polislerin bulunduğu 12 kişilik, 'Dolandırıcılık' çetesine yönelik sabah saatlerinde operasyona yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından devletin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tanıdıklarının olduğunu, özellikle çeşitli Adli Yargı Kurumlarında Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay üyesi olan kişilerden tanıdıklarının olduğunu" söyleyerek insanları dolandırdığı belirlenen bir örgüt teknik takibe alındı.



ARALARINDA EMNİYET GÖREVLİLERİ VAR



Haklarında adli makamlarda soruşturma ya da davası olan vatandaşlara soruşturma dosyasından çıkartılmaları, soruşturma dosyasının kapatılması, dava dosyasından beraat ettirilmeleri" yönünde vaatlerde bulunarak para talep ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Aralarında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne mensup görevde bulunan bir Komiser Yardımcısı, bir polis memuru ile ve 10 şahsın olduğu suç örgütü şebekesine sabah saatlerinde operasyon yapıldı.



EŞ ZAMANLI OPERASYON



İstanbul merkezli 3 farklı ilde toplam 14 adreste eş zamanlı şekilde örgüte yönelik yapılan operasyon devam ediyor. Şüpheliler hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak veya Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Aldatarak Başkasından Menfaat Temin Etmek Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Rüşvet, Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından soruşturma sürüyor.