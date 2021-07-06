Son dakika: FETÖ’nün yargı yapılanmasına dev operasyon! 66 yargı imamına gözaltı kararı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yargı teşkilatında mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MAHREM İMAM OLDUKLARI BELİRLENDİ



Ankara'da FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar alınan ifadeler ve istihbarat birimlerinin operasyonel hatlara yönelik çalışmasında FETÖ'nün yargı teşkilatında mahrem imamlık yaptığı belirlenen 66 örgüt üyesi tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosunun talimatıyla yargı teşkilatında "mahrem imam" olduğu belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen isimlerin yakalanmasıyla örgütün yargı yapılanmasının büyük oranda deşifre olması bekleniyor.