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Giriş Tarihi: 6.7.2021 09:38 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:05

Son dakika: FETÖ’nün yargı yapılanmasına dev operasyon! 66 yargı imamına gözaltı kararı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: FETÖ’nün yargı yapılanmasına dev operasyon! 66 yargı imamına gözaltı kararı

Son dakika haberine göre FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yargı teşkilatında mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yargı teşkilatında mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MAHREM İMAM OLDUKLARI BELİRLENDİ

Ankara'da FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar alınan ifadeler ve istihbarat birimlerinin operasyonel hatlara yönelik çalışmasında FETÖ'nün yargı teşkilatında mahrem imamlık yaptığı belirlenen 66 örgüt üyesi tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosunun talimatıyla yargı teşkilatında "mahrem imam" olduğu belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen isimlerin yakalanmasıyla örgütün yargı yapılanmasının büyük oranda deşifre olması bekleniyor.

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Son dakika: FETÖ’nün yargı yapılanmasına dev operasyon! 66 yargı imamına gözaltı kararı
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