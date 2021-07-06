Son dakika haberi: Bakan Koca yeni coronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka sayısı en çok azalan iller...

Türkiye'ye gelen turistlere uygulanan tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Biz diyoruz ki aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden istemiyoruz ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Bazı ülkelerde biliyorsunuz uçak kapattık 6 ülke için, 2 ülke için de karantina devam ediyor, Pakistan ve Afganistan, ayrıca İran gibi İngiltere gibi ülkelerden antijeni kabul etmiyoruz her halükarda PCR istiyoruz" dedi.

AŞI HEDEFİ

Aşı hedefine ilişkin soruyu yanıtlayan Koca şu açıklamada bulundu:

"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 18 yaş üstü vatandaşın ki 62 milyona yakın en az yüzde 70 ki 42-43 milyon gibi bir rakam eder en az yüzde 70'inin en az 1 aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayınladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."Bakan Koca, bayrama ilişkin ekstra bir tedbirin olmadığını da sözlerine ekledi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI

"Gönüllü olan ve iki doz aşısını yaptıranlar için ve diğer tüm vatandaşlar için üçüncü doz konusunda nasıl bir çalışma yürütülüyor?" sorusuna ise, "Üçüncü doz herkes için dediğimiz çerçevede ise açıldı, gönüllü olanlar dahil olmak üzere. Gönüllü olan 2 doz yaptırdıysa benzer şekilde 50 yaş üstü herkes, sağlık çalışanı ise veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. Bunu belki Bilim Kurulunda biraz daha aşağı çekebiliriz, 50 yaşı. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" açıklamasını yaptı.