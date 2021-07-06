SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk'un ifadesinde 2.Dalga! Mehmet Aydın 13 saattir ifade veriyor!

Kendisi için hazırlanan 70 sayfalık soruları yanıtlayan ve sabah saat 05.00'te ifadesine ara verilen Aydın'ın öğlen 12.00'den sonra ifade alma işlemi yeniden başladı. İkinci dalga ifadeyle birlikte ifade verme süresi toplamda 13 saati bulan Aydın an itibariyle İstanbul Emniyeti'nde kendisine yöneltilen soruları cevaplamaya devam ediyor.