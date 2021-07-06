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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı! 19 saat sürdü! 06.30’da adliyeye sevk edilecek!
Giriş Tarihi: 7.7.2021 00:04 Son Güncelleme: 7.7.2021 00:15

SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı! 19 saat sürdü! 06.30’da adliyeye sevk edilecek!

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı! 19 saat sürdü! 06.30’da adliyeye sevk edilecek!

“Çiftlik Bank” vurgununun baş mimarı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 19 saat süren resmi ifadesi tamamlandı. Aydın’ın sabah 06.30’da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen "Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

Aydın'ın yanında getirdiği ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan şirket evraklarının iddianamedeki müfettiş ve MASAK raporlarıyla karşılaştırmasıyla birlikte cevaplaması için 70 sayfalık soru hazırlanan Aydın'ın İstanbul Emniyeti'nde 19 saat süren resmi ifadesi tamamlandı. Aydın'ın sabah 06.30'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı! 19 saat sürdü! 06.30’da adliyeye sevk edilecek! | Video

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SON DAKİKA HABERİ: Tosuncuk'un resmi ifadesi tamamlandı! 19 saat sürdü! 06.30’da adliyeye sevk edilecek!
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