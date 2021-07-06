Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram öncesi hedefi açıkladı!

BAYRAM ÖNCESİ YÜZDE 70 HEDEFİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesi aşılamada yüzde 70 hedefinin tutturulmak istendiğini söyledi.

Koca şöyle konuştu:

Salgının, virüse karşı toplumsal bağışıklıkla son bulacağını artık hepimiz biliyoruz. Bunun için ise, her ilde en az yüzde 70 oranında aşılanma olması gerekiyor. O nedenle illerin tamamını harekete geçirdik. Mobil ekiplerle gerekirse vatandaşımızın ayağına giderek aşı yapıyor olmalıyız. Kurban Bayramı öncesinde 18 yaş üzeri kişilerin en az yüzde 70'ine ulaşmak ve onları aşılamak istiyoruz. Bu da, 42-43 milyon kişinin aşı olması demek.