Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram öncesi hedefi açıkladı! Ek tedbir gelir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada gaz kesilmeceğini, bayram öncesi yüzde 70 aşılamanın sağlanmaya çalışılacağını bildirdi. Bakan Koca, Kurban Bayramı için ek bir tedbir düşünmediklerini belirtirken, 3 milyon doz aşının daha geleceğini söyledi. Bakan Koca, halihazırda 8 milyon doz aşı olduğunu da aktardı.

BAYRAM ÖNCESİ YÜZDE 70 HEDEFİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesi aşılamada yüzde 70 hedefinin tutturulmak istendiğini söyledi.

Koca şöyle konuştu:

Salgının, virüse karşı toplumsal bağışıklıkla son bulacağını artık hepimiz biliyoruz. Bunun için ise, her ilde en az yüzde 70 oranında aşılanma olması gerekiyor. O nedenle illerin tamamını harekete geçirdik. Mobil ekiplerle gerekirse vatandaşımızın ayağına giderek aşı yapıyor olmalıyız. Kurban Bayramı öncesinde 18 yaş üzeri kişilerin en az yüzde 70'ine ulaşmak ve onları aşılamak istiyoruz. Bu da, 42-43 milyon kişinin aşı olması demek.

KURBAN BAYRAMI'NDA EK TEDBİR YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan bayramda ek tedbir düşünülmediğini de söyledi. Bayramda kısıtlamaya gidilmeyecek.

"İSTANBUL'DA VAR ANKARA'DA YOK"

"Delta Plus, 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar. Delta varyantında ise vaka sayısı giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu."

3.DOZ AŞI MESAJI

Koca hatırlatma dozunun alt gruplara ineceğinin sinyalini verdi:

"Bilim Kurulu toplantısında, 3. doz aşılamada 50 yaş sınırını biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında, belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görevlerdeki kişilere de 3. doz aşılamayı açmış olacağız."

2 GÜNDE 3 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Sağlık Bakanı Koca, yurtdışından gelen aşı miktarının yeterli düzeyde olduğunu hatırlattı.

Çarşamba günü 1,5 milyon doz Sinovac, perşembe günü de 1,5 milyon doz BioNTech'in daha Türkiye'ye geleceğini söyledi.