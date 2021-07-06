Son dakika | Türkiye özel çalışma yapacak: Birçok etkinlik için yeni sistem

4 BİN 678 YENİ VAKA, 35 VEFAT

Türkiye'de dün 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58.40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25.55 olarak kayda geçti. Kovid- 19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 251 bin 519'u birinci doz, 15 milyon 858 bin 588'i ikinci doz, 1 milyon 549 bin 165'i üçüncü doz olmak üzere toplam 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi.