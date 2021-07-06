Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

FETÖ'nün Orta Asya
Genel Sorumlusu Orhan İnandı, 1995 yılında Kırgızistan
'a yerleşti. 2010'da da Kırgızistan vatandaşlığını aldı. 2017'ye kadar örgütün 'Kırgızistan imamlığı' görevini üstlendi. 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu oldu. Bu kapsamda FETÖ içindeki görev alanı Azerbaycan
, Kazakistan
, Türkmenistan
, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı İnandı, FETÖ'nün en önemli isimleri arasında bulunuyor. Kırgızistan'daki FETÖ okullarından da sorumlu olan İnandı, FETÖ'ye ait Sebat Vakfı'nın başkanlığını yapıyordu. FETÖ'cüler uzun süredir sosyal medya üzerinden İnandı için algı operasyonu yürütüyordu. Bu ismin MİT tarafından Türkiye'ye getirilmesi, örgüt üyelerinde tedirginliğe neden oldu.