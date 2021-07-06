“Test sürüşü” minik Musa’yı yaşamdan kopardı

Minik Musa'yı hayattan koparan kaza İstanbul Esenyurt'a bağlı İstiklal Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre tamirhanede çalışan V.I., arıza nedeniyle tamirhaneye bırakılan bir otomobili test sürüşüne çıkardı. Bu esnada yolda yürümekte olan 6 yaşındaki Musa İpek, karşı kaldırıma geçmek istedi. Minik Musa'yı fark etmeyen sürücü V.I., önce 6 yaşındaki çocuğa çarptı daha sonra kaza yaptığını fark etmeden yoluna devam etti. Minik Musa kanlar içerisinde yere serilirken, sürücü V.I. ise çevredekilerin uyarmasıyla aracını durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Musa ekiplerin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, sürücü V.I. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

CEZASINI ÇEKSİN



Hayatını kaybeden minik Musa'nın cenaze namazının ardından konuşan amca İpek "Sürücü araç kullanırken telefonla konuşuyordu. Hem son ses müzik açıktı hem de süratli şekilde ilerliyordu. Musa'ya çarpıyor ama kaza yaptığını bile fark etmiyor. Öte yandan caddede kasis veya trafik lambası bile yok. Sorumlular cezasını çeksin" diye konuştu.

Minik Musa, cenaze namazının ardından Çarmıklı Mezarlığı'na defnedildi.