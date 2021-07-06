THY kabin memuruna 30 bin feet yükseklikte sürpriz evlilik teklifi

Türk Hava Yolları'nın (THY) pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli'ye giden uçağında kabin memuru olarak görev yapan sevgilisini uçuş için havalimanına bırakan Güngör, ardından ondan habersiz yolcu olarak uçağa bindi.

Uçağın kalkışından bir süre sonra ise aniden sevgilisinin karşısına geçerek cebindeki yüzüğü çıkaran Güngör, diğer kabin memurları ve yolcuların şaşkın bakışları arasında evlilik teklifi yaptı. Sürpriz teklif karşısında bir süre şaşkınlığını gizleyemeyen kabin memuru teklife 'evet' yanıtı verince yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.

"BENİ GÖRMESİN DİYE SAKLANDIM"

Nişanlısını önce uçuşu için havalimanına bıraktığını ve arkasından yolcu olarak uçağa bindiğini belirte Efe Güngör "Nişanlım THY'de çalıştığı için değişik bir teklif olsun istedim. Mesleğini çok seviyor. Onun için unutulmaz bir anı olsun istedim. Ben kendisini uçuş için havalimanına bıraktım. Benim uçuşta olacağımdan haberi yoktu. Kendisinin uçak içinde arka tarafta görev yapacağını öğrendiğim için bende aynı uçakta ön tarafa biletimi aldı. Beni görmesin diye yüzüme saklandım. Hatta bu yüzden yolcuların benim uçaktan korktuğumu falan sanmış. Bir yolcuya telefonu verdim çekim yapması için" dedi.

ÇOK İYİ ANLAŞTIK

Sevgilisi ile sosyal medya aracılığı ile tanıştıklarını ifade eden Gamze Akpınar "İnsanlar genelde internetten tanışıp evlenmez diye düşünüyorduk ama hayat şaşırtıcı olabiliyor. Biz de çok iyi anlaştık 1.5 yıldır birlikteyiz. O da TOGG' da otomotiv mühendisi olarak çalışıyor. Ben de THY'de 3 yıldır çalışıyorum. Son zamanlarda işimle ilgili detaylı sorular soruyordu arka tarafta çalıştığımı anlayınca önden bilet alıp, ben yanından geçerken koltuk altına saklanmış. Bu güzel anımızı kaydeden yolculara ve size de çok teşekkür ederim. "diye konuştu