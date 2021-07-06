DOÇ.DR. ALİ MURAT KIRIK: HEDONİZM VE NARSİZM ÜZERİNE KURULU BİR YAPI

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Murat Kırık, son dönemlerde sıkça karşılaştığımız 'trafik terörü videoları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Özellikle son dönemlerde Tiktok ve Instagram'ın Reels alanı üzerinden hız yapan gençlerin paylaşımlarının yayıldığını, sıklaştığını görüyoruz.

Sosyal medya hedonizm ve narsizm üzerine kurulu bir yapıya sahip. Beğeni demek şöhret anlamına geliyor. Dolayısıyla gençler arasında yaygınlaşan bu şöhret arzusu ve kısayoldan şöhrete kavuşma isteği bu tür riskleri beraberinde getiriyor. Challange'lar, arabanın üstünden geçen, ya da otoyolda 250-300 KM hız yapan çok fazla hesabın yer aldığı, bunların denetimsiz ve kontrolsüz bir yapı ile ilerlediğini görüyoruz. Bu içerikler farklı bir yapıya sahip olduğu için Z kuşağı olarak tabir edilen 2000 ve sonrası doğumlu gençler için çok önem arz ediyor.

"SİBER EMNİYETE BİLDİRİN"

Kırık, olayın büyük tehdit içerdiğini ve vatandaşların bu konuda bilinçli olması gerektiğini vurguladı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu videoların YouTube, Instagram Reels ve TikTok'ta çok fazla izlenme sayısına ulaştığını biliyoruz. Bunların birçoğu sadece beğenilme amacıyla çekilmiş durumda. Vatandaşlarımız burada şuna dikkat etmeli. Böyle videolar, görüntüler varsa, bunların ekran alıntıları, adres çubukları alınarak Siber Emniyet'e bildirilmesi gerekir. Bu işlemi de, siber@egm.gov.tr adresinden yapabilirler. İhbar yapılarak bu videoların önüne geçilmesi, hız tuzağı adı altında bu içeriklerin çekilmesinin önüne geçilmesi oldukça önemli.