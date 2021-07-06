“Tosuncuk” Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

Brezilya'dan Türkiye
'ye getirildikten sonra 4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomi Suçları Bürosu'nda sorgulanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın
, tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
3 YIL FİRARİ GEZDİ
Türkiye'de hayata geçirdiği Çiftlikbank
projesi üzerinden 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın, dolandırıcılığının ortaya çıkmasından kısa süre önce 2018 yılının Mart ayında yurtdışına kaçtı. 3 yıl firari gezen Aydın hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatılırken hakkında İnterpol aracılığıyla yakalama kararı çıkartıldı.
CUMARTESİ GÜNÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 1 Temmuz'da Brezilya'nın Türkiye Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. İnterpol Daire Başkanlığı, Aydın'ı getirmek için ülkeye 3 kişilik ekip gönderdi. Türkiye'den gönderilen ekip, 3 Temmuz Cumartesi Günü sabah 09.30'da Türkiye'ye hareket etti. Akşam 22.30 sıralarında kendisini getiren ekiple birlikte İstanbul Havalimanı'na ulaşan Aydın burada gözaltına alındı.
4 GÜN GÖZALTINDA KALDI
İstanbul Havalimanı'nda adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Aydın, havalimanı içindeki Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda savcılığa çıkarıldı. 30 dakika burada kalan Aydın, daha sonra İstanbul Mali Şube Müdürlüğü Ekonomi Suçları Bürosu ekiplerine teslim edildi. "Tosuncuk" lakaplı Aydın, 4 gün boyunca emniyette gözaltında kaldı.
GİZLİLİK KARARI ALINDI
Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirken yanında 300 sayfadan oluşan şirket evrakı getirdi. Gözaltı süreci boyunca Aydın'a hazırlanan 70 sayfalık soru yöneltildi. Aydın'ın yanında getirdiği evraklarla iddianamede yer alan belgelerin karşılaştırılmasının yapıldığı öğrenildi. Dosya hakkında gizlilik kararı alındığı öğrenildi.
75 BİN 260 YIL HAPİS İSTEDİ
Şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından iddianame hazırlanarak 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenildi.