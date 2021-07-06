Yağmur yağdı İstanbul trafiği çöktü

İstanbul'da birkaç gündür lokal olarak devam eden ve bazı ilçelerde taşkınlıklara sebep olan sağnak yağış İstanbul'da trafiği felç etti. Sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan trafik yüzde 66'ya kadar yükseldi. Bazı artellerde trafik durma noktasına geldi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da meydana gelen sağnak yağış uyarısı sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Birkaç gün daha devam edecek sağnak yağış nedeniyle İstanbul trafiği olumsuz etkilendi.





Meteoroloji müdürlüğü yekilileri tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. Meteorolojinin yaptığı açıklamanın ardından sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 66'lara kadar yükseldi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar saatlerce trafikte sıkıntı yaşadılar.



Hava durumu ile ilgili bilgisi olmadan sıcak havaya kanarak dışarı çıkan vatandaşlar sabah erken saatlerde bastıran yağmurla birlikte saçak altlarına veya otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Öte yandan yağmur, trafiği de olumsuz etkiledi. Erken saatlerde etkisini gösteren yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu da yüzde 66'ya kadar ulaştı. Yollarda yağıştan kaynaklanan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Sabah saatinde yoğunlaşan ve yüzde 66'ya kadar yükselen trafik ilerleyen saatlerde yüzde 50'ye kadar düşüş gösterdi.



Yağışların Çarşamba ve Perşembe günü de devam edeceği kaydedildi.