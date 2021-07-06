Yerli aşıya gönüllü oldu

Kütahya'da yaşayan evli ve üç çocuk babası Muhammet Bal, Ankara'ya gelerek yerli VLP aşısına gönüllü oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'da gönüllü vatandaşın Türk bilim insanlarına verdiği desteği duyurdu. SABAH'a konuşan Bal ise "Türkiye'den bir şey olmaz diyenlere karşı, yerli ve milli aşımıza gönüllü olmam gerektiğini düşündüm" dedi.

Varank, yerli VLP aşısına gönüllü olarak destek vermek için Kütahya'dan Ankara'ya kadar gelerek aşısını olan Bal için Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin, Türk bilim insanları ve ülkemizdeki bilimsel çalışmalara güveni, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını artıyor. Layık olmak için daha çok çalışacağız" dedi. Varank'ın paylaşımını görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Bal, "Benim maksadım sosyal medyada Türkiye'den bir şey olmaz biz bir şey üretemeyiz gibi kötü yorumlar görüyoruz. Ama buna karşı bir hamle de görmüyorduk. Bilim insanlarımız yerli ve milli bir aşı üretmiş buna da gönüllü olmam gerektiğini düşündüm. Çevremdekilerin çoğu böyle bir şeye nasıl cesaret ettiğimi ve çok gözü kara olduğumu söyledi. Eşim ve çocuklarım da beni destekledi, zaten eşim hiç tereddütsüz bana katıldı" dedi.

VATAN AŞKI



Kütahya'dan kalkıp yerli ve milli aşıya destek olmasını vatan aşkı olarak ifade eden Bal, şunları söyledi: Çoğu insan tereddüt ederdi. Bana da sana bir şey olursa çoluğuna çocuğuna kim bakacak diyenler oldu. Biz de 'Sizler bakarsınız' dedik. Ben aşı karşıtlarının da klavye kahramanlığı yapmaktansa bilim insanlarımızın ürettiği şeylere katkı sağlamak için çaba göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de gönüllü olmak da gerekiyor tabi ki. Bakanın yerli aşıya gönüllü olduğunu duyunca ben de gönüllü olmaya karar verdim. Bakanımıza ben de gönüllü olmak istiyorum diye yazmıştım. Bana TÜBİTAK'tan dönüş yaptılar, süreç böyle başladı. TÜBİTAK'tan 24 Haziran'dan sonra aşı olacağıma dair mesaj geldi ve Ankara Onkoloji Hastanesi'nden bir yetkiliyle görüştük. Eşim de bana katıldı ve 28 Haziran'da da aşı olmak üzere davet edildik. Önce yerli VLP aşısını tanıtan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve ardından bizden kan örnekleri aldılar. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra da aşımızı olduk. Aşıdan sonra da herhangi bir yan etki olmadı kendimi çok iyi hissediyorum.