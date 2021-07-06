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Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:59

Yürüyen merdiven sapığı gözaltında!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yürüyen merdiven sapığı gözaltında!

İstanbul Şişli'de yürüyen merdivenlerde bir kadının uygunsuz görüntülerini çeken C.K. isimli şahıs kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de yürüyen merdivenlerde bir kadının uygunsuz görüntülerini çeken C.K. isimli şahıs kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Mecidiyeköy Metrobüs durağında yaşanan görüntülü taciz olayı önündeki kadının görüntülerini çektiği olay dün Mecidiyeköy metrobüs durağındaki merdivenlerde meydana geldi. İddiaya göre C.K. isimli şüphelinin cep telefonuyla önündeki kadının görüntülerini çektiğini gören başka bir şahıs önce şüpheliyi görüntüyü çekmemesi için uyardı. Çekime devam edilmesi nedeniyle vatandaş tarafından görüntüleri çekilen mağdur kadın Ö.Y. uyarıldı.

Görüntüleri çekilen Ö.Y. isimli kadın ile şüpheli C.K. arasında tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağdur Ö.Y.'nin şikayetçi olması üzerine C.K.'yı gözaltına aldı.

Kuştepe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Yürüyen merdiven sapığı gözaltında!
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