60 aracı çalmışlardı! Azılı hırsızlar suçüstü yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere bir çok yerde 60'a yakın aracın çalınması olayına karışan iki kuzen son olaylarında Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 24 yaşındaki Gökhan G.'nin 47'si oto hırsızlığından olmak üzere 106 suç kaydının olduğu öğrenilirken 24 yaşındaki kuzeni Erdoğan G'nin ise 38 suç kaydının olduğu bunlardan 12'sinin oto hırsızlığı olduğu öğrenildi.





Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da çaldıkları araçlarla hırsızlığa çıkan ve başka araçlardan konsol çalan iki kuzen sonunda yakayı ele verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 17 otonun çalınası olayına karıştığı belirlenen ve yakalama çalışmaları süren iki kuzen Gaziosmanpaşa'da son olaylarında çalıntı araç içerisinde suçüstü yakalandılar.





Şüphelilerle birlikte 2 çalıntı otomobil de ele geçirildi. Şüphelilerden Gökhan G'nin 29 ayrı suçtan aranmasının olduğu ve hakkında yakalama kararının olduğu öğrenildi. Toplamda 106 suç kaydı olan Gökhan G'nin bu suçlardan 47'sinin oto hırsızlığı olduğu öğrenildi.



Oto Hırsızı kuzenler Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.