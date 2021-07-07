Alkollü sürücünün çarptığı genç hayatını kaybetti

Muğla Menteşe'de alkollü sürücü, otomobili ile bisiklet kullanan 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'e arakadan çarptı. Genç Oğuzhan Kemçin, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.G., gözaltına alındı.

Kaza, Muğla-Denizli Çevre Yolu'nda meydana geldi. Menteşe'den Denizli'ye seyir halinde olan M.G., yönetimindeki otomobil, önünde giden bisikletli Oğuzhan Kemçin'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 17 yaşındaki genç Oğuzhan Kemçin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından gözaltına alınan M.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.