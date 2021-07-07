Altındağlı Genç Abbas’tan örnek davranış

Ankara'da Altındağ ilçesinde yaşayan Abbas Umar örnek bir davranışa imza attı. Sokakta yürürken yerde bulduğu 15 bin lira değerindeki cep telefonu hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Cep telefonu sahibi üniversite öğrencisi Berk Yalman, " Türkiye'ye örnek olacak bir davranış" olduğunu dile getirdi.



Ankara Altındağ İlçesi'nde Afgan Abbas Umar, sokakta yürüdüğü sırada yerde telefon olduğunu fark etti. Örnek bir davranışa imza atan Afganlı Umar 15 bin lira değerindeki cep telefonu yanına alarak eğitim gördüğü Altındağ Gençlik Merkezinde bulunan yetkililere teslim etti. Ardından yetkililer cep telefonu sahibi Berk Yalman'a ulaşarak cihazın kendilerinde olduğunu aktardı. Altındağ Gençlik Merkezine gelen Yalman, telefonu teslim aldı.





Üniversite öğrencisi Berk Yalman, "Abbas bu davranışı ile Türkiye'ye örnek olacaktır. Telefonun değerine bakmaksızın getirip teslim etmiş. Yürürken cebimden düşmüş fark etmedim. Her yerde arıyordum. Aradıklarında çok mutlu oldum. Abbas'a çok teşekkür ederim" dedi



Örnek bir davranışa imza atan Afganlı Abbas Umar ise, "Telefonu bulduktan sonra ilk aklıma gelen şey, bana çok şey kazandıran Altındağ Gençlik Merkezine getirmek oldu. Orada bana iyi bir insan nasıl olunur öğretiliyor ve bana oradaki lider abilerim ve ablalarım örnek oluyorlar. Benim için telefonun değeri önemli değil. Telefonun sahibinin bulunması beni çok mutlu ettiğini" söyledi.



Altındağ Gençlik Merkezi yönetimi Afganlı Abbas'ın bu davranışı karşısında eşofman takımı hediye ederek kendisine teşekkür ettiler.