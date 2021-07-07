15 Temmuz
gecesi hain darbe girişiminde, darbecilere karşı en ön safta direnenlerden gazi Musa İlhan
(44) ve gazi İsmail Acur
(37) 5 yıldır vücutlarında duran G3 mermisi ile yaşıyor. İBB AKOM
binası önünde kalbinin birkaç milim üzerinden vurulan İlhan'ın vücuduna saplanan mermi çok riskli olduğu için çıkarılamadı. Göğsünde bir kurşun var. O gece İBB
'nin Saraçhane
'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un ise kurşun tam şahdamarının yanına saplandı. O da 5 yıldır o kurşunu taşıyor. Demokrasi kahramanları Acur ve İlhan, 5 yıldır vücutlarının bir parçası halini alan ve "şeref madalyamız" adını verdikleri kurşunlarla yaşıyor. Al bayrağı hedef alan hain kalkışmanın 5'inci yıldönümünde SABAH'a konuşan kahramanların dillerinden dökülen cümlelerse hep aynı: Ay yıldızın gölgesine canımız feda. Yine olsa yine yaparız!
Musa İlhan:
Aradan 5 sene geçti, kalbime zarar verebilir diye kurşunu kimse çıkaramadı. Bu saatten sonra da çıkarmalarına izin vermem, o kurşun benim yüreğimle bir oldu. Onur nişanım gibi gururla taşıyorum. İnanıyorum ki o kurşun benim için cennet kapılarının kutsal anahtarı olacak.
İsmail Acur:
Boynumda, şahdamarımın hemen yanı başında bir şeref madalyası var. Bu benim için öyle kutsal bir şey ki, değerini kelimelerle ifade edemem. Milletimizin, vatanımızın hürriyet belgesi bu.