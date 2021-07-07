Burdur ünlülerle gezildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un "Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" etkinliği kapsamında yapılan Burdur yolculuğu; Salda Gölü ve Kibyra Antik Kenti ile başladı.

Pervin Ersoy'a, oyuncu Seray Sever, Sümer Ezgü ve eşi Gülay Ezgü, tiyatro sanatçısı Özgür Özgülgün, gurme Eray Kılıç ve gezginler Osman Yeşilbaş ve İnci Aşık da eşlik etti. Proje kapsamında, Burdur'un tarihi ve doğal güzellikleri İnfluencer, sanatçı, gurme ve oyunculara tanıtıldı. Proje kapsamında ünlüler Burdur'daki ören yerleri ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü gezildi.