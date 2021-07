“Büyük Türkiye’nin hayali kadınlarla gerçekleşecek”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Keşir, Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda isimli projenin tüm detaylarını SABAH'a anlattı. Keşir, projenin 81 ili kapsadığını ve bu projenin amacının kadınların hayallerine kapı açmak olduğunu söyledi.

SON YİRMİ YILDAKİ EĞİTİM POLİTİKALARIMIZ FIRSAT EŞİTLİĞİ GETİRDİ



Özellikle son yirmi yıldaki eğitim politikalarımız başörtü yasağının kalkması, her ilde bir üniversitenin açılması; kız çocuklarının eğitime erişimini bir fırsat eşitliği aracı haline getirdiğini kaydeden Ayşe Keşir, "Yoksulluk ve kadının ilişkisi verilerine baktığımızda; kadının eğitimi arttıkça yoksullukla baş etme oranı artıyor. Eğitimi düştükçe yoksulluğa düşme oranı artıyor. Bizim bu gezilerimizdeki en büyük gayemiz kadınların hayallerine kapı açmak. Şu an iki grup kadın var eğitiminde içinde değil, istihdamında içinde değil. Biz şu an istihdama katmak için bu kadınlara bir şeyler yapıyoruz. İkinci adımda da eğitimi yarım kalmış kadınlarla ilgili bir projemiz var o sürpriz şu an. Kadın kollarımızda 5 buçuk milyon üyemiz var. Biz dünyanın en büyük örgütlü sivil toplum kuruluşuyuz biz kadın örgütü olarak" dedi.





BÜYÜK TÜRKİYE HAYALİMİZİ KADINLARLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ



Türkiye'deki tüm kadınları özgüvenli görmek istediğini ve kendi güçlerine inanmalarını istediğini söyleyen Keşir, sözlerine şöyle devam etti: "Mutlaka ne yapacaklarsa en iyisini yapmakla ilgili çok azimli olmalarını istiyorum. Hz. Mevlana'nın pergel metaforu var çok önemsiyorum. Kadınlar bir ayaklarını sabit kılsınlar. O da bu bize miras bırakılan 2 bin yıllık bu medeniyet. Köklerinden güçlerini alsınlar, öbür ayakları ile de ne imkânları varsa imkânları dâhilinde dolaşıp ufuklarını geliştirsinler. Kendi çocuklarım için de aynı şeyleri istiyorum bütün genç kızlardan da arzum bu. Kadınların sorunlarını çözmek biz politikacıların ilk işi. Ya da toplum adına uğraşan herkesin işi. Bu kadınların sıkıntılarını çözmek bizim boynumuzun borcu. Ama biz kadınları sadece sorun alanlarıyla gündem yapmamalıyız. Kadınların içindeki cevheri keşfetmesini sağlamalıyız. Hakkâri'deki kadına Ankara'dan bir kadın ilham olmayabilir ama kendi şehrinden bir kadın ilham olur. Kadınlara kendinden bir hikâye anlatırsak "o yaptıysa ben de yapabilirim" der. Biz kadınların sorun alanlarını mutlaka çözeceğiz, mutlaka gündemimizde ön sıralarda ama biz kadınları pozitif gündem yapmalıyız. Bu projenin en önemli çıkış noktalarından biri de bu aslında. Büyük Türkiye hayalimizi biz kadınlarla gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz."