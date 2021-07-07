Çakarlı sirenli kamyona ceza yazıldı

İstanbul Üsküdar'da çakarlı kuralları hiçe sayarak çakar takıp trafikte seyreden hafriyat kamyonu sürücüsüne ceza yazıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince 2 bin 678 lira ceza yazılan sürücüye çakar siren tertibatını sökmesi için 1 gün süre verildi.



Üsküdar'da dün öğlen saatlerinde denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri D100 kuzey Altunizade mevkinde seyir halinde iken Çakar tertibatı bulundurduğunu tespit edilen kamyonu durdurdu. Aracın yapılan POL-NET sorgusunda koruma şerhinin bulunmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü Kadir İ.'ye 2918 sayılı KTK'nın 26/2 (izinsiz çakar-siren tertibatı kullanmak) maddesine istinaden bin 339 lira ayrıca araç sahibine de 2918 sayılı KTK'nın 26/2 (izinsiz Çakar siren tertibatı bulundurmak) maddesinden bin 339 lira olmak üzere toplamda 2 bin 678 lira Trafik İdari Para Cezası uygulandı.



34 ACE *** plakalı araca tertibatı söktürmesi için bir gün süreyle izin verildi.