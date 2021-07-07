CHP'li Soyer’in ‘sehven’i sağlıkçıyı kızdırdı





SOYER SESİMİZİ DUYMADI

Gelişmelere sert tepki gösteren Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Keşke sağlık çalışanlarına verilen destek alkışla sınırlı kalmasaydı" diye konuştu. Pandeminin henüz bitmediğini, her gün yeni bir varyantın ortaya çıktığını hatırlatan Özdemir şunları söyledi: Ülkemizde günde 1 milyon kişi aşılanıyor. Bu da sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan

Vekili ile görüşme yapıp hatadan dönülmesini talep ettik. "Sayın Başkan bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında durmalı" dedik. Ama maalesef Sayın Soyer sesimizi duymadı. Başka illerde uzatılmış olmasına rağmen, İzmir'de 5 Temmuz itibariyle uygulama sona erdi.