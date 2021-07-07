Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Oktay, Türkiye'de temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı uçakta Ankara'dan KKTC'ye geldi. Özel uçakla yerel saatle 16.00'da Ercan Havalimanı'na inen Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

OKTAY'A SEVGİ GÖSTERİLERİNDE BULUNULDU

Bir grup KKTC'li vatandaş ve AK Parti KKTC Temsilciliği üyeleri, Oktay'ı Ercan Havalimanı'nda karşılayarak, sevgi gösterisinde bulundu. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmalarını yerinde inceleyecek Oktay, ardından KKTC Başbakanı Ersan Saner ile baş başa görüşme öncesi basın açıklaması yapacak. Ziyaret kapsamında Oktay, Yenierenköy ve Bafra köyündeki vatandaşlarla da bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşmesi beklenen Oktay, "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni"ne katılacak. Oktay, ardından Lefkoşa'daki Büyük Han'da KKTC'li gençlerle de buluşacak.