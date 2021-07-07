Duduk’un efendisi hayatını kaybetti

Duduk'un efendisi' olarak tanınan dünyaca meşhur Ermeni sanatçı Djivan Gasparyan 92 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Civan Gasparyan JR duyurdu. Torun Gasparyan, dünyanın hayal edilemez bir kayıp yaşadığını söyledi. Erkan Oğur'la birlikte seslendirdiği Mayrig (Anam) şarkısı ile gönüllerde sanatçının ölümünü albümlerini yayınlayan Kalan Müzik de yaptığı paylaşımda, "Hasan Saltık'ın yakın dostu Gasparyan'ın vefat haberini duyurmaktan dolayı üzüntü içindeyiz" ifadelerini kullandı.

DÖRT MADALYAYA LAYIK GÖRÜLDÜ

1928 yılında Ermenistan'ın Solak kentinde Muşlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. 1948'de Tatul Halk Müziği ve Dansları Topluluğu ve Erivan Filarmoni Orkestrası'nın solisti oldu. UNESCO'nun dünya çapındaki yarışmalarında 1959, 1962, 1973 ve 1980 yıllarında dört madalyaya layık görüldü.

BÜYÜK YAPIMLARDA İMZASI VAR

Gasparyan bugüne kadar aralarında Sting, Erkan Oğur, Hüseyin Alizade, Michael Brook, Brian May, Ludovico Einaudi, Brian Eno ve Hans Zimmer de dâhil pek çok önemli müzisyenle birlikte çalıştı. "Gladyatör" filmi de dâhil olmak üzere pek çok film müziğinde de Gasparyan imzası yer aldı.

EUROVISION'DA PERFORMANS SERGİLEYEN EN YAŞLI KİŞİ

Oslo'da 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ermenistan adına yarışan Eva Rivas'ın "Apricot Stone" (Kayısı Taşı) şarkısında duduk çalarak, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde performans sergileyen en yaşlı kişi oldu. Gasparyan'ın Erkan Oğur ile birlikte yaptığı 'Fuad' adlı albüm 2001'de Kalan Müzik etiketiyle yayınlanmıştı.