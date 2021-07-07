GastroRize! Rize gastronomide markalaştı

Gastronomi sektörünün kalbi Rize'de attı. Rize Belediyesi tarafından kentin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Ulusal Rize Gastronomi Günleri sona erdi. Her yıl gerçekleştirilmesi planlanan festival, büyük beğeni gördü. Gastronomi dünyasından önemli isimleri bir araya getiren etkinlikte; saklı kalmış yerel lezzetler, çay tarımı, çiftçilik, balıkçılık ve tarihi özellikleri tanıtıldı. Çayeli'ndeki çay üretim merkezlerinde ise çayın üretim aşamasına ilişkin bilgi verildi, çaylar tattırıldı.

ZENGİN MUTFAĞINI DÜNYAYA TANITI

Türkiye'nin önde gelen mutfak kültürlerinden birine sahip olan Rize, bir ilki gerçekleştirdi. Yeşil ile maviyi buluşturan şehirde, bölgesel yemekler 'GastroRize Festivali' ile sunuldu. 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen festivalde; çay hasadı etkinliği, kale turu, yayla gezisi ve Rize ile bütünleşmiş yöresel lezzetler GastroRize günleri kapsamında tanıtıldı.

'RİZE'YE DAHA ÇOK ZİYARETÇİ KABUL EDECEĞİZ'

Rize Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı. Başkan Metin, "Gastro Rize'de yemeklerimizle, lezzet duraklarımızla, coğrafyayı adeta entegre eden bir hale getirir bu güzellikleri de bütün Türkiye'yle, hatta Karadeniz'deki bütün ülkelerle, bütün dünyayla paylaşmış oluruz." dedi. Metin, şehrin özel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Havalanın açılmasıyla Rize'ye daha çok ziyaretçi kabul edeceğiz. Kentsel dönüşüm faaliyetlerimizle Rize'nin tarihi dokusunu öne çıkaracağız."

KONFERANSLAR VERİLDİ

Coğrafi İşaretli ve Yerel Ürünler, Dünyada Çay'ın Öyküsü, Rize'nin Lezzet Elçilerinin Hikayeleri, Biyoçeşitlilik Gıda Ürünlerinin Menülere Adaptasyonu, Yerel Ürünlerin Menülere Adaptasyonu, Butik Tarımın Önemi, UNESCO Şehirlerinin Lezzet Elçileri başlıklı konferanslar verildi.

Gastronomi dünyasından isimleri buluşturan etkinlikte Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı faaliyetleri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.