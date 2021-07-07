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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Halisdemir’in kabrine bisikletle gidecekler

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Halisdemir’in kabrine bisikletle gidecekler
İstanbul Arnavutköy'den yola çıkacak milli sporcular, 15 Temmuz'da darbecilere ilk kurşunu atarak şehit düşen Ömer Halisdemir için 6 günde 990 kilometre pedal çevirecek. Arnavutköy Belediyesi, Halisdemir'in anısına 5'inci kez Ulusal Bisiklet Turu düzenliyor. Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda cuma günü düzenlenecek törenin ardından sporcular, Halisdemir'in kabrine dökülmek üzere aldıkları topraklarla Arnavutköylü genç sporcular tarafından uğurlanacak. Sporcuların ilk durağı Bursa olacak. Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray'dan geçeçek sporcular 15 Temmuz'da Halisdemir'in Niğde'de kabrine ulaşacak.
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Halisdemir’in kabrine bisikletle gidecekler
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