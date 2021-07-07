Halisdemir’in kabrine bisikletle gidecekler

İstanbul Arnavutköy
'den yola çıkacak milli sporcular, 15 Temmuz'da darbecilere ilk kurşunu atarak şehit düşen Ömer Halisdemir
için 6 günde 990 kilometre pedal çevirecek. Arnavutköy Belediyesi, Halisdemir'in anısına 5'inci kez Ulusal Bisiklet Turu düzenliyor. Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda cuma günü düzenlenecek törenin ardından sporcular, Halisdemir'in kabrine dökülmek üzere aldıkları topraklarla Arnavutköylü genç sporcular tarafından uğurlanacak. Sporcuların ilk durağı Bursa
olacak. Kütahya
, Afyon, Konya ve Aksaray'dan geçeçek sporcular 15 Temmuz'da Halisdemir'in Niğde'de kabrine ulaşacak.