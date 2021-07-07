İBB tepki gösterilen kulübeyi söktü jeneratörü bıraktı

Taksim Meydanına ismini veren tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına İBB tarafından inşa edilen jeneratör kabini yarattığı görüntü kirliliği ve tarihi mekana zarar verme nedeniyle tepki topladı. Tarihi maksemin duvarına bitişik inşa edilen derme çatma kulübe kamuoyundan tepki çekince sökülürken jeneratör olduğu yerde bırakıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda Taksim Camisinin hemen yan tarafında bulunan tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına derme çatma saç demirden jeneratör kulübesi inşa etmişti. Taksim Sanat Galerisi'ne elektirik sağlamak için tarihi yapının duvarına bitişik inşa edilen jenaratör kabini, tepki toplayınca İBB hemen ertesi gün kulübeyi sökerek sadece jeneratörü yerinde bıraktı.



Taksim Maksemi'nin duvarlarının dibinde bulunan Taksim camisinin İstiklal Caddesine bakan kapısının hemen önünde bulunan alanda durarak çirkin görüntü oluşturan jeneratör yerinde bırakıldı.



289 YILLIK TARİHİ YAPIYA SAÇTAN KULÜBE MONTE EDİLDİ



Tarihi Taksim Maksem'i Sultan I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırıldı. Suyun şehre dağıtıldığı yer olan Taksim Maksemi, sekiz köşeli küfeki taşından bir gövdeye ve yine piramidal, sekiz köşeli bir çatıya sahip. Maksemin yuvarlak kemerli giriş kapısının üstünde de 1732 tarihli üç beyitlik kitabesi bulunmakta. İBB tarihi mekanın çevresini açıp görünür hale getirmesi gerekirken jeneratör için derme çatma teneke kulübe kondurmuştu. Kamuoyunun tepkisi üzerine kulübeyi kaldırmasına rağmen jeneratörü tarihi mekanın yanında tutmaya devam ettiği görüldü.