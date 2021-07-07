İki ton kaçak tütün ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira...

İstanbul'da piyasa değeri bir milyon 450 bin lira olan iki ton 225 kilogram kaçak nargile tütünü ve 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Beykoz'da bir depoya baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık bir milyon 450 bin lira olan iki ton 225 kilogram kaçak nargile tütünü, 660 kilogram kıyılmış tütün, 515 bin adet değişik markalarda etiket, iki terazi, elektronik poşetleme-vakumlama makinesi, elektronik etiketleme makinesi ve kıyma makinesi ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı.