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Haberler Gündem Haberleri İki ton kaçak tütün ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira...
Giriş Tarihi: 7.7.2021 09:58

İki ton kaçak tütün ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira...

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki ton kaçak tütün ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira...

İstanbul’da piyasa değeri bir milyon 450 bin lira olan iki ton 225 kilogram kaçak nargile tütünü ve 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İstanbul'da piyasa değeri bir milyon 450 bin lira olan iki ton 225 kilogram kaçak nargile tütünü ve 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Beykoz'da bir depoya baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık bir milyon 450 bin lira olan iki ton 225 kilogram kaçak nargile tütünü, 660 kilogram kıyılmış tütün, 515 bin adet değişik markalarda etiket, iki terazi, elektronik poşetleme-vakumlama makinesi, elektronik etiketleme makinesi ve kıyma makinesi ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı.

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İki ton kaçak tütün ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira...
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