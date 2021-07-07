İnandı yakalandı firarileri korku bastı

FETÖ'NÜN 6 ülkeden sorumlu Orta Asya
genel sorumlusu ve örgütün beyin takımındaki Orhan İnandı'nın yakalanması firari teröristleri çıldırttı. Başkan Erdoğan'ın İnandı'nın yakalandığını açıklamasının ardından firari FETÖ'cüler sosyal medyadan İnandı'ya polis muamelesiyle ilgili yalan propagandaları yapmaya başladılar. İnandı'nın mart ayında örgüt elebaşı Fetullah Gülen
'in yanına giderek talimatlar aldığı, firari FETÖ üyelerinin Kırgızistan
'da saklanmasına yardımcı olduğu ve 25 üst düzey örgüt yöneticisine pasaport temin ettiği ortaya çıktı. İnandı'nın yakalanmasıyla tüm bağlantıları da deşifre oldu. Güvenlik kaynakları örgütün bu panik halinin MİT'in yurtdışındaki önemli isimleri yakalayıp Türkiye
'ye getirmesi ve İnandı'nın vereceği kritik bilgilerin korkusundan kaynaklandığını belirtti.